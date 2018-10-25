25.10.2018 | 15:44

В полицию поступило заявление от жителя Кузнецка, избитого монтировкой. Как установили стражи порядка, инцидент произошел на городском рынке № 1. Между двумя мелкими бизнесменами-конкурентами, торговавшими в своих палатках, разгорелся конфликт.

Оба мужчины - уроженцы Азербайджана. Несмотря на то что они много лет живут в России, горячая южная кровь дала себя знать: 57-летний торговец схватил монтировку и несколько раз ударил ей своего коммерческого противника.

«Травмы, нанесенные потерпевшему, были расценены как легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело, агрессивному торговцу грозит до двух лет лишения свободы», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.