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Криминал | В Пензе задержали приезжих распространителей героина

25.10.2018|16:53
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Очередной канал поставки героина удалось перекрыть сотрудникам пензенской полиции. Ими были задержаны 30-летний мужчина - уроженец Таджикистана и женщина 1990 года рождения из Владимирской области. Это был их второй приезд в Пензу. Товар они забирали в Московской области и привозили на арендованной машине.

«В этот раз всего они сделали около 20 закладок, после чего были задержаны сотрудниками управления. Впоследствии при проведении обыска в съемной квартире у них было обнаружено около 200 граммов наркотического средства (героин)», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Все запрещенные препараты изъяты. Молодые люди находятся под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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Гость|25.10.2018 18:56|

Отстреливать их нужно! Сколько людей гибнет из-за этой заразы.

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