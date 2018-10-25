25.10.2018 | 16:53

Очередной канал поставки героина удалось перекрыть сотрудникам пензенской полиции. Ими были задержаны 30-летний мужчина - уроженец Таджикистана и женщина 1990 года рождения из Владимирской области. Это был их второй приезд в Пензу. Товар они забирали в Московской области и привозили на арендованной машине.

«В этот раз всего они сделали около 20 закладок, после чего были задержаны сотрудниками управления. Впоследствии при проведении обыска в съемной квартире у них было обнаружено около 200 граммов наркотического средства (героин)», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

Все запрещенные препараты изъяты. Молодые люди находятся под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы.