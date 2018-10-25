Очередной канал поставки героина удалось перекрыть сотрудникам пензенской полиции. Ими были задержаны 30-летний мужчина - уроженец Таджикистана и женщина 1990 года рождения из Владимирской области. Это был их второй приезд в Пензу. Товар они забирали в Московской области и привозили на арендованной машине.
«В этот раз всего они сделали около 20 закладок, после чего были задержаны сотрудниками управления. Впоследствии при проведении обыска в съемной квартире у них было обнаружено около 200 граммов наркотического средства (героин)», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.
Все запрещенные препараты изъяты. Молодые люди находятся под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Отстреливать их нужно! Сколько людей гибнет из-за этой заразы.