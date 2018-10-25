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Криминал | В Мокшанском районе водитель оставил погибшего пассажира на месте ДТП

25.10.2018|15:38
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В Мокшанском районе осудили 66-летнего жителя села Дмитриевка. Его признали виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек.

В июле мужчина на трассе Каменка - Дмитриевка - ФАД М5 «Урал» не справился с управлением и врезался в деревянную опору линии электропередачи, после чего машина опрокинулась. Сидевший в салоне пассажир от полученных травм скончался на месте.

Убедившись, что его знакомый умер, водитель уехал, а труп оставил на месте аварии. Сообщать в полицию о случившемся он не стал.

В итоге суд приговорил сельчанина к полутора годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на три года, сообщили в Мокшанском районном суде.

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Гость|25.10.2018 15:56|

Почему так мало дали?

Имя: Гость
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