25.10.2018 | 15:38

В Мокшанском районе осудили 66-летнего жителя села Дмитриевка. Его признали виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек.

В июле мужчина на трассе Каменка - Дмитриевка - ФАД М5 «Урал» не справился с управлением и врезался в деревянную опору линии электропередачи, после чего машина опрокинулась. Сидевший в салоне пассажир от полученных травм скончался на месте.

Убедившись, что его знакомый умер, водитель уехал, а труп оставил на месте аварии. Сообщать в полицию о случившемся он не стал.

В итоге суд приговорил сельчанина к полутора годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на три года, сообщили в Мокшанском районном суде.