24.10.2018 | 16:17

Суд вынес приговор 37-летней жительнице Малой Сердобы, признав ее виновной в причинении тяжкого вреда здоровью супруга.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 августа мужчина пришел из гостей пьяным. Это стало причиной семейного скандала между ним и женой. Разозленная хозяйка схватила на кухне нож и ударила мужа в живот.

Раненого сельчанина доставил в Сердобскую межрайонную больницу его отец. Пациент пояснил врачам, что поранился сам. Однако о криминальном характере травмы медики сообщили в правоохранительные органы, и впоследствии супруги рассказали стражам порядка о том, что произошло в реальности.

«Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.