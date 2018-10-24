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Криминал | Сельчанка, пырнувшая мужа ножом, получила условный срок

24.10.2018|16:17
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Суд вынес приговор 37-летней жительнице Малой Сердобы, признав ее виновной в причинении тяжкого вреда здоровью супруга.

По данным следствия, в ночь с 25 на 26 августа мужчина пришел из гостей пьяным. Это стало причиной семейного скандала между ним и женой. Разозленная хозяйка схватила на кухне нож и ударила мужа в живот.

Раненого сельчанина доставил в Сердобскую межрайонную больницу его отец. Пациент пояснил врачам, что поранился сам. Однако о криминальном характере травмы медики сообщили в правоохранительные органы, и впоследствии супруги рассказали стражам порядка о том, что произошло в реальности.

«Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|24.10.2018 16:38|

ПУСТЬ РЕЖЕТ ДАЛЬШЕ? КАКАЯ УСЛОВКА? ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ.

Гость|24.10.2018 16:41|

penzainform.ru писал(a):

Разозленная хозяйка схватила на кухне нож и ударила мужа в живот.
а нефиг было говорить шта у её попа толстая.

Гость|24.10.2018 16:42|

"Пырнула"... Заголовок гопник придумал?

Гость|24.10.2018 16:45|

Довел видно. Просто так за нож не хватаются.

Гость|24.10.2018 16:50|

Сиделая подруга?

Гость|24.10.2018 16:56|

ПУСТЬ РЕЖЕТ ДАЛЬШЕ? КАКАЯ УСЛОВКА? ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ.

---

Так она иж сумасшедшую бскотину порезала, а не ЧЕЛОВЕКА, то есть алкогольное существо.

Гость|24.10.2018 17:03|

С января минимальная стоимость сигарет в России вырастет до 240 рублей за пачку(это самые низкосортные) и в каждом городе и населённом населённом пункте будут создаваться "зоны курильщиков", то есть специальные места. И за закуривание в любом месте кроме этой этих зон, по фотофиксации будут штрафовать на 15.000 рублей, второй раз от 500 до 200.000, третий рах арест сроком на 1 год.

В "BAT"Россия например подтвердили что на всё будет повышения, например "Ява золотая" будет стоить от 320 рублей за пачку.

Гость|24.10.2018 17:07|

Гость писал(a):

Гость|24.10.2018 17:03|

С января минимальная стоимость сигарет в России вырастет до 240 рублей за пачку(это самые низкосортные) и в каждом городе и населённом населённом пункте будут создаваться "зоны курильщиков", то есть специальные места. И за закуривание в любом месте кроме этой этих зон, по фотофиксации будут штрафовать на 15.000 рублей, второй раз от 500 до 200.000, третий рах арест сроком на 1 год.

В "BAT"Россия например подтвердили что на всё будет повыше

Гость писал(a):
Гость|24.10.2018 17:03| А ЭТО здесь к чему?

С января минимальная стоимость сигарет в России вырастет до 240 рублей за пачку(это самые низкосортные) и в каждом городе и населённом населённом пункте будут создаваться "зоны курильщиков", то есть специальные места. И за закуривание в любом месте кроме этой этих зон, по фотофиксации будут штрафовать на 15.000 рублей, второй раз от 500 до 200.000, третий рах арест сроком на 1 год.

В "BAT"Россия например подтвердили что на всё будет повыше

Гость|24.10.2018 17:07|

Кому ваша глупейшая страничка в контакте ОПОЗНАНИЕ нужна? Дебильчикам?

Гость|24.10.2018 17:07|

А это здесь к чему?

Гость|24.10.2018 17:10|

А ЭТО здесь к чему?

----

Да это к тому что Россию всё таки спасут от табачно-алкогольного ада.

Россия ранее была самая непьющая страна Европы! Курения стыдились как гомосексуализма!

Имя: Гость
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