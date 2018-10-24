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Криминал | Кузнечанин получил срок за участие в сбыте наркотиков и отмывание денег

24.10.2018|10:32
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26-летнего жителя Кузнецка осудили за участие в сбыте наркотиков и отмывание денег. В конце 2017 года мужчина договорился с не установленным следствием лицом об оборудовании в городе тайников с запрещенными веществами.

«За каждую закладку он получал вознаграждение, которое аккумулировалось на виртуальных счетах в биткойны, после чего они распределялись в одной из платежных систем, а затем обналичивались через банкоматы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонвоа.

В общей сложности за проделанную работу кузнечанин получил более 60 тысяч рублей. В марте его задержали.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 40 тысяч рублей.

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Гость|24.10.2018 10:47|

Как хотят "легко" заработать деньги.Но срока должны быть от 20 лет и лесоповал,не хрен их кормить на народные деньги.

Гость|24.10.2018 11:24|

Кузнечанин получил доход более 60 тысяч рублей!

Уважаемая Светлана Артамонова - своей информацией о получении дохода преступным путем, Вы пропагандируете сбыт наркотиков подрастающим поколением, которые не имеют постоянной работы! Вы сами то это ОСОЗНЕТЕ? Будьте очень внимательны в своих публичных суждениях и сами не нарушайте Закон!

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