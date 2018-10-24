24.10.2018 | 10:32

26-летнего жителя Кузнецка осудили за участие в сбыте наркотиков и отмывание денег. В конце 2017 года мужчина договорился с не установленным следствием лицом об оборудовании в городе тайников с запрещенными веществами.

«За каждую закладку он получал вознаграждение, которое аккумулировалось на виртуальных счетах в биткойны, после чего они распределялись в одной из платежных систем, а затем обналичивались через банкоматы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонвоа.

В общей сложности за проделанную работу кузнечанин получил более 60 тысяч рублей. В марте его задержали.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 40 тысяч рублей.