22.10.2018 | 17:37

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который систематически избивал 77-летнюю мать.

Как выяснила прокуратура Железнодорожного района, 41-летний мужчина истязал родительницу с января текущего года по конец сентября. Конфликты между ними возникали из-за пристрастия пензенца к алкоголю: в ответ на упреки матери он применял физическую силу.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании злоумышленника. 22 октября в отношении пензенца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ («Истязание»)», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время мать и сын продолжают жить в одной квартире.