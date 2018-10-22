22.10.2018 | 16:07

62-летнего жителя Нижнего Ломова признали виновным в попытке дать взятку должностному лицу за незаконное бездействие.

В конце июля мужчина наблюдал за благоустройством аллеи Воинской славы на улице Советской в р. п. Башмаково по муниципальному контракту. Его сын был одним из сотрудников фирмы, которая вела деятельность на объекте. Он отвечал за выполнение работ.

31 июля пенсионер узнал, что служащие местного отдела ГИБДД хотят привлечь ООО к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог.

Мужчина не мог этого допустить и утром 2 августа пришел в отдел полиции. Он долго просил начальника и инспектора ОГИБДД ОМВД РФ по Башмаковскому району не составлять протокол, а когда остался в кабинете наедине с инспектором, положил на стол 25 тысяч рублей. Однако полицейский от взятки отказался.

«С учетом признания вины и способствования раскрытию и расследованию преступления, имущественного положения подсудимого судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.