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Криминал | В Пензе обстреляли дом многодетной семьи

21.10.2018|16:23
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В хулиганстве с применением оружия подозревается житель Пензы, устроивший стрельбу в домовладении своих работодателей. Никаких конфликтов у них раньше не возникало. Мужчина был тактичным и внимательным, со своими обязанностями справлялся хорошо. Он руководил строительной бригадой, которая трудилась в хозяйстве потерпевших и на их предприятии. Но однажды взялся за оружие.

«В дежурную часть УМВД России по г. Пензе поступило сообщение от жительницы города Пензы, которая сообщила о том, что, когда она находилась дома, она услышала выстрел, который был произведен в окно спальни. В момент выстрела в доме также находились ее муж и трое несовершеннолетних детей», - рассказал дознаватель отделения дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Илья Глушенков.

Полицейские выяснили, что подозреваемый с помощью приклада ружья разбил стекло входной двери, проник на веранду, а затем выстрелил. Мужчину нашли, он был у себя дома.

«В ходе осмотра места происшествия были изъяты два карабина «Сайга»: 12-го калибра и калибра 7,62, а также патроны к данным карабинам и одежда, которая находилась на подозреваемом в момент осуществления противоправных действий», - уточнил Илья Глушенков.

Чем не угодили подозреваемому его работодатели, выяснят следственные органы. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Гость|21.10.2018 16:53|

Наверое денег не платли,вот и взялся за ружё а как с токими

Гость|21.10.2018 16:58|

Гость писал(a):

Наверое денег не платли,вот и взялся за ружё а как с токими
С токими токо так

Гость|21.10.2018 17:01|

Кинуть мужика хотели.

Гость|21.10.2018 17:17|

хозяина точно привлекать надо .эти крысы совсем с катушек слетают что уже отстреливать начали .

Гость|21.10.2018 17:31|

Достали буржуи! Скоро вся Расея подымется!

Гость|21.10.2018 17:58|

Гость писал(a):

Скоро вся Расея подымется!
Ты опять в Ташкенте отсядишься?

Гость|21.10.2018 18:55|

А тем кто стрелял в семью с детьми с противоположного берега не будет Н И Ч Е Г О !

Имя: Гость
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