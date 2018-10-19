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Криминал | В Спасске осужден мужчина, подаривший наркотик знакомому

19.10.2018|08:54
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36-летнему жителю Спасска, который бесплатно отдал знакомому марихуану, вынесли приговор за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере.

Во время судебного заседания было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил в овраге кусты дикорастущей конопли. Зная о том, что растения являются наркосодержащими, он сорвал листья, сложил их в полиэтиленовый пакет и принес домой, где высушил на печке-голландке.

Масса полученной марихуаны в перерасчете на высушенное вещество составила около 34 граммов.

Наркотик он позднее безвозмездно отдал своему знакомому. При этом суд пришел к выводу, что таким образом мужчина реализовал «внезапно возникший преступный умысел, направленный на сбыт незаконно хранящегося в домовладении наркотического средства марихуаны».

Свою вину гражданин не признал и заявил, что считает сбытом лишь передачу наркотиков за деньги. Однако суд с этим не согласился.

С учетом смягчающих обстоятельств (в том числе наличия у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка) мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщается на сайте Спасского районного суда.

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Гость|19.10.2018 09:13|

Нашли наркодельца!

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