19.10.2018 | 15:09

В старой иномарке был убит человек. Все случилось средь бела дня в Железнодорожном районе областного центра.

«Обвиняемый встретился со своим соседом на улице Чапаева в городе Пензе. Последний распивал спиртное с их общей знакомой, сидя в автомашине. Злоумышленник присоединился к ним, и они втроем продолжили употреблять алкоголь», - сообщил руководитель СО по Железнодорожному району г. Пензы СУ СК РФ по области Алексей Нефедов.

Мирно посиделки не закончились. Приятели повздорили, ссора переросла в драку. Подозреваемый взял в руку нож и нанес им смертельный удар.

«Мужчина 1982 года рождения скончался в салоне автомашины. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от колото-резаного ранения груди, осложнившегося острой кровопотерей. 24-летний житель Пензы задержан», - добавил Алексей Нефедов.

«Он освободился из мест лишения свободы в июле 2018 года, нигде не работал, характеризовался отрицательно», - уточнил старший участковый уполномоченный УМВД России по г. Пензе Олег Галкин.

Обвиняемый в ожидании очередного суда находится под стражей. Ранее он был судим за кражу.