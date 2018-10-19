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Криминал | В Пензе мужчина поссорился с собутыльником и убил его

19.10.2018|15:09
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В старой иномарке был убит человек. Все случилось средь бела дня в Железнодорожном районе областного центра.

«Обвиняемый встретился со своим соседом на улице Чапаева в городе Пензе. Последний распивал спиртное с их общей знакомой, сидя в автомашине. Злоумышленник присоединился к ним, и они втроем продолжили употреблять алкоголь», - сообщил руководитель СО по Железнодорожному району г. Пензы СУ СК РФ по области Алексей Нефедов.

Мирно посиделки не закончились. Приятели повздорили, ссора переросла в драку. Подозреваемый взял в руку нож и нанес им смертельный удар.

«Мужчина 1982 года рождения скончался в салоне автомашины. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от колото-резаного ранения груди, осложнившегося острой кровопотерей. 24-летний житель Пензы задержан», - добавил Алексей Нефедов.

«Он освободился из мест лишения свободы в июле 2018 года, нигде не работал, характеризовался отрицательно», - уточнил старший участковый уполномоченный УМВД России по г. Пензе Олег Галкин.

Обвиняемый в ожидании очередного суда находится под стражей. Ранее он был судим за кражу.

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Гость|19.10.2018 19:00|

Тубик ему на зоне в помощь.

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