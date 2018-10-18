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Криминал | В Пензе нетрезвый водитель пытался дать инспектору ДПС 29 500 рублей

18.10.2018|08:19
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В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 8 октября. По данным следствия, подозреваемый управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Около Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко его задержали сотрудники ГИБДД.

Оказавшись в патрульной машине, водитель попытался дать инспектору ДПС взятку за несоставление в отношении него административного протокола по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от медицинского освидетельствования) - он положил между водительским и пассажирским сидениями 29 500 рублей.

«Свой преступный умысел, направленный на дачу взятки, он не довел до конца, поскольку полицейский отказался от получения незаконного денежного вознаграждения. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|18.10.2018 08:56|

какой молодец полицмен

Гость|18.10.2018 08:58|

29500, а 500 пропил

Имя: Гость
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