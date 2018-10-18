18.10.2018 | 13:00

В Пензенской области разыскивается 48-летний житель села Родники Лунинского района Рашадан Салех оглы Меликов.

По данным следствия, 16 июля этого года Рашадан Меликов выполнял подсобные работы возле дома на улице Центральной в селе Широкоис Иссинского района. Он был в алкогольном опьянении. В тот же вечер он ушел в неизвестном направлении, и до сих пор место его нахождения не установлено.

Рашадану Меликову на вид 50 лет, он имеет рост 160-174 см, среднее телосложение, черные короткие волосы, носит усы. Был одет в черную майку и серые брюки, обут в черные сланцы.

На связь с родственниками мужчина не выходил, намерений уехать не высказывал. Поэтому было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«При наличии информации о местонахождении Рашадана Меликова или обстоятельствах его исчезновения просим сообщить в следственное управление по телефону 8 (8412) 36-17-02, в Бессоновский межрайонный следственный отдел - 8 (841-40) 2-54-30 или в полицию по телефону 02», - обращается к жителям региона Следственное управление СК России по Пензенской области.