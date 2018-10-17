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Криминал | В зареченских магазинах грабители ежедневно охотятся на алкоголь

17.10.2018|17:36
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В сетевых супермаркетах Заречного зарегистрированы грабежи, происходившие несколько дней подряд. Утром 10 октября в магазине на улице Ленина мужчина схватил с прилавка бутылку коньяка и скрылся, однако его по горячим следам задержали сотрудники ППС. Теперь 46-летнему зареченцу грозит до четырех лет лишения свободы.

Днем 11 октября в другой торговой точке на той же улице посетитель применил силу к продавщице, пытавшейся его задержать, и скрылся с двумя бутылками водки. Но ему не удалось отведать крепкого алкоголя: участковые уполномоченные полиции оперативно установили личность 36-летнего грабителя, задержали его и изъяли водку.

12 октября от кулака еще одного грабителя пострадал сотрудник магазина на улице Литке, заметивший, как незнакомый парень пытался открыто похитить из торгового зала две бутылки водки. Работник торговой точки задержал его и вызвал полицию, но во время инцидента получил удар в живот.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что несостоявшимся грабителем является 22-летний местный житель, ранее судимый.

«По факту грабежа и покушения на грабеж с применением насилия возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы», - сообщает портал «Город Z».

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|17.10.2018 18:35|

Заречный жжёт!

Гость|17.10.2018 18:39|

Элитный загон с колючей проволокой, чО!

Гость|17.10.2018 19:12|

Сгущёнку,апельсины,хорошие консервы и т.д. во времена дефицица перепродавали пензенцам втридорога .А теперь барыги состарились и их детки-алкаши начали бомбить свои магазины.

Имя: Гость
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