17.10.2018 | 10:07

В Пензе проводится проверка по факту нанесения тяжких телесных повреждений 31-летнему жителю Бессоновского района.

Мужчина был доставлен в больницу от дома на Тернопольской улице. Поскольку его травмы носили криминальный характер, сотрудники медицинского учреждения сообщили об этом в правоохранительные органы.

«Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося. При проверке они установили, что телесные повреждения пострадавшему причинил руками и ногами 35-летний житель Пензы в ходе уличного конфликта», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозреваемый был задержан, на допросе он сознался в содеянном. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. По итогам проверки, начатой в полиции, может быть принято решение о возбуждении нового дела.