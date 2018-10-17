В Пензе проводится проверка по факту нанесения тяжких телесных повреждений 31-летнему жителю Бессоновского района.
Мужчина был доставлен в больницу от дома на Тернопольской улице. Поскольку его травмы носили криминальный характер, сотрудники медицинского учреждения сообщили об этом в правоохранительные органы.
«Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося. При проверке они установили, что телесные повреждения пострадавшему причинил руками и ногами 35-летний житель Пензы в ходе уличного конфликта», - пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.
Подозреваемый был задержан, на допросе он сознался в содеянном. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. По итогам проверки, начатой в полиции, может быть принято решение о возбуждении нового дела.
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