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Криминал | Заключенному мошеннику грозит прибавка к сроку за обман пензячки

16.10.2018|16:01
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Хозяйка пензенского магазина попалась на удочку мошенника из Ульяновска. Мужчина позвонил ей на мобильный телефон, представился сотрудником МЧС и сообщил следующее.

«К ним из города Москвы приехала проверка, которая будет подвергать обследованию все торговые точки, расположенные на территории Октябрьского района. Для данной комиссии необходимо оплатить банкет, в связи с чем он предложил заявителю перечислить на два абонентских номера сотовой связи денежные средства в сумме 160 тысяч рублей», - сообщил начальник отдела по расследованию преступлений ОП № 2 СУ УМВД РФ по г. Пензе Николай Миронов.

Женщина решила не рисковать, перечислила неизвестному всю сумму на телефон и стала ждать контролеров, но проверка так и не последовала. Тогда бизнес-леди поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Обидчика пензячки вычислили. Им оказался преступник, отбывающий наказание в Ульяновской тюрьме.

«После того как данное лицо было установлено, следователь был направлен в служебную командировку, где провел допрос. Данное лицо признало себя виновным в совершении вышеуказанных мошеннических действий», - добавил Николай Миронов.

Деньги заключенный отправил своим знакомым в счет погашения долга. И, таким образом, увеличил себе тюремный срок - за новое преступление ему грозит еще пять лет лишения свободы.

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Гость|16.10.2018 19:20|

А посадите хозяйку магазина за попытку дачи взятки сотруднику МЧС.

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