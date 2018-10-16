16.10.2018 | 09:24

Сердобский городской суд вынес обвинительный приговор 40-летней жительнице села Пригородного, написавшей ложный донос на бывшего мужа.

«Судом установлено, что 7 августа фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью привлечения к уголовной ответственности бывшего мужа, с которым у нее сложились неприязненные отношения, подала в правоохранительные органы письменное заявление об изнасиловании», - сообщается на сайте Сердобского суда.

Во время доследственной проверки выяснилось, что женщина сказала неправду.

«В тот день бывшие супруги совместно распивали спиртное, между ними возникла обоюдная интимная связь. Однако позже злоумышленница призналась, что на почве скандала из-за спиртного она разозлилась, и от обиды позвонила в полицию, сообщив, что ее изнасиловал бывший муж», - уточнили в суде.

Сельчанка вместе с двумя несовершеннолетними детьми живет в доме экс-супруга, потому что ей больше некуда пойти. Хозяин нигде не работает, часто выпивает и устраивает скандалы. Чтобы избавиться от агрессора, женщина решила обвинить его в преступлении. Ей казалось, за это мужчину лишат свободы. Однако фигуранткой уголовного дела стала она, а не он.

В суде женщина признала вину, раскаялась в содеянном. Ей был назначен штраф в размере 10 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.