15.10.2018 | 18:23

В Пензе отдел регионального управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика 2012 года рождения вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

«6 октября мальчик поступил в травмпункт Пензенской областной детской клинической больницы им. Филатова с переломом правой руки. После наложения гипсового лонгета ребенок отпущен домой. Ночью 8 октября малолетний поступил в реанимационное отделение вышеуказанной больницы с признаками острой респираторной вирусной инфекции и ранее диагностированным переломом правой руки. Проведенным лечением положительного эффекта достигнуто не было, в связи с чем утром того же дня он скончался в лечебном учреждении», - обнародовала данные следствия старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В качестве предварительной причины смерти ребенка названа острая почечная недостаточность.

«В рамках уголовного дела будет дана оценка качеству оказания медицинской помощи малолетнему», - добавила Татьяна Махницкая.

Родственники ребенка сообщили, что он травмировал правую руку вечером 5 октября. Утром мама поехала с ним в травмпункт, мальчику наложили лонгет. Через час у него начала подниматься температура, к вечеру она достигла 40 градусов.

«Мы вызвали скорую, врачи сделали укол, под утро жар спал. В воскресенье супруга вновь повезла сына в травмпункт, уже к другому доктору. Тот сказал, что ребенку перетянули лонгетом руку, и вновь переложил его. К 9 часам вечера рука очень опухла, мы опять вызвали скорую помощь, но нас отговорили от госпитализации. А в час ночи начались судороги. На машине реанимации сына отвезли в областную детскую больницу. Три часа врачи боролись за его жизнь, но было поздно», - рассказал отец погибшего ребенка.

Мужчина прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» копию справки из морга. В ней указаны обстоятельства, при которых 6 октября 2018 года произошла травма: «Сдавление гипсовым лонгетом мышц правой верхней конечности».