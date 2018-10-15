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Криминал | В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 6-летнего мальчика

15.10.2018|18:23
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В Пензе отдел регионального управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело по факту смерти мальчика 2012 года рождения вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей.

«6 октября мальчик поступил в травмпункт Пензенской областной детской клинической больницы им. Филатова с переломом правой руки. После наложения гипсового лонгета ребенок отпущен домой. Ночью 8 октября малолетний поступил в реанимационное отделение вышеуказанной больницы с признаками острой респираторной вирусной инфекции и ранее диагностированным переломом правой руки. Проведенным лечением положительного эффекта достигнуто не было, в связи с чем утром того же дня он скончался в лечебном учреждении», - обнародовала данные следствия старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В качестве предварительной причины смерти ребенка названа острая почечная недостаточность.

«В рамках уголовного дела будет дана оценка качеству оказания медицинской помощи малолетнему», - добавила Татьяна Махницкая.

Родственники ребенка сообщили, что он травмировал правую руку вечером 5 октября. Утром мама поехала с ним в травмпункт, мальчику наложили лонгет. Через час у него начала подниматься температура, к вечеру она достигла 40 градусов.

«Мы вызвали скорую, врачи сделали укол, под утро жар спал. В воскресенье супруга вновь повезла сына в травмпункт, уже к другому доктору. Тот сказал, что ребенку перетянули лонгетом руку, и вновь переложил его. К 9 часам вечера рука очень опухла, мы опять вызвали скорую помощь, но нас отговорили от госпитализации. А в час ночи начались судороги. На машине реанимации сына отвезли в областную детскую больницу. Три часа врачи боролись за его жизнь, но было поздно», - рассказал отец погибшего ребенка.

Мужчина прислал в редакцию ИА «ПензаИнформ» копию справки из морга. В ней указаны обстоятельства, при которых 6 октября 2018 года произошла травма: «Сдавление гипсовым лонгетом мышц правой верхней конечности».

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Гость|15.10.2018 18:56|

Подавляющее большинство совоременных врачунов бкувальные или косвенные но точно преступники. И им и их дедяим тяжелейшем горем это отразится однозначно. Вся самоуверенность в мгновенье испарится.

Но главный преступник Стрючков и его команда.

Гость|15.10.2018 18:57|

ВРАЧИ - ЭТО ЗЛО. ЧТОБЫ ВЫ ТАМ НЕ ЛЕЛЕЯЛИ НАИВНО.

Гость|15.10.2018 18:59|

Уроды, загубили ребенка. У меня тоже ребенка по скорой туда возили, никому не нужен. Без денегдаже диагноз не поставят

Гость|15.10.2018 19:00|

хОТИТЕ ПОИМЁННЫЙ СПИСОК ВСЕХ ВРАЧЕЙ ВЫЛОЖУ И БОЛЕЕ ТОГО ОБОСНУЮ ИХ ЗЛОДЕЯНИЯ С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

вОТ ГОВОРЯМ МЕНТЫ КОВАРНЫ, ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭТО ПСЫ ПУТИНА. НО ВРАЧИ ЕЩЁ СТРАШНЕЕ.

Гость|15.10.2018 19:01|

нет сегодня ни одного ХОРОШЕГО врача.

ни одного!

Гость|15.10.2018 19:03|

Да кто же вас спасать будет вопят медики... ДА Ж ТОЧНО НЕ ВЫ АЛЧНЫЕ УРОДЫ! А вот Христос точно реально может спасти ОТ ЧЕГО УГОДНО.

Гость|15.10.2018 19:05|

Какой Путин такие и врачи.

Гость|15.10.2018 19:06|

Вот тот кто 18 марта проголосовал за путина -конченый урод, и ваши дети захлебнуться трагедиями и смертями.

Гость|15.10.2018 19:08|

ЗЕМЕЛЯ, ЭТО СТРАНА ВАТНЫХ БОЛВАНОВ В БОЛЬШИНСТВЕ. ФЕЕРИЧНЫХ ДЛБО"БОV!

Гость|15.10.2018 19:14|

Вам хорощо толькл когда вам "временно"хорошо", вы оболванинный скот новые росситяне-в большинстве. Но это иллюзия все((!) и очень скоро обернётся огромнейшем горем и потерями. Особенно тем кто поддерживал факшистский кремль и плешивого карлика ботексного путятишну.

Гость|15.10.2018 19:18|

Путин развалил всю медицину...

Гость|15.10.2018 19:24|

Да медицина у нас в городе не в перед идет, а семимильными шагами назад. В прлшлом году сыну наложили гипс.... все перетянули разрезала гипс а под ним огромная гематома и вмятина от неправильно наложенного гипса.... кто учит этих недоврачей... медицина и образование обачение только по призванию, а не за деньги...

Родители и родственники нет слов выразить Вам соболезнование... эта горе невозможно пережить

Гость|15.10.2018 19:27|

А вы видели кто там работает в этом травмпункте. Бабушки, которым нужно сидеть дома. У меня ребенок ушиб ногу, обратились в травмпункт на Бекешской. Нам отказали в приеме. Приняли только после звонка на горячую линию мин.здрава.

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