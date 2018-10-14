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Криминал | В Сердобском районе чиновницу подозревают в получении взятки

14.10.2018|12:05
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В Сердобском районе в отношении женщины, исполняющей обязанности главы администрации одного из сельсоветов, возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

Следствие установило, что 11 октября к чиновнице обратился незнакомый мужчина, попросивший выдать ему справку о наличии у него земельного участка в подсобном хозяйстве. Бумага нужна была, чтобы продавать картофель.

«Зная о том, что мужчина на территории сельсовета не зарегистрирован и земельного участка не имеет, женщина согласилась выдать вышеуказанную справку за денежное вознаграждение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На следующий день взяткодатель передал и. о. главы 20 тысяч рублей и две бутылки алкоголя. После этого чиновница попала в руки сотрудников правоохранительных органов.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - добавила Татьяна Махницкая.

Источник — Фото penza.sledcom.ru
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Гость|14.10.2018 12:31|

Получи фашист гранаты...

Гость|14.10.2018 12:36|

https://vk.com/opoznanie_pnz

опознание

Имя: Гость
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