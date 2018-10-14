14.10.2018 | 12:05

В Сердобском районе в отношении женщины, исполняющей обязанности главы администрации одного из сельсоветов, возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.

Следствие установило, что 11 октября к чиновнице обратился незнакомый мужчина, попросивший выдать ему справку о наличии у него земельного участка в подсобном хозяйстве. Бумага нужна была, чтобы продавать картофель.

«Зная о том, что мужчина на территории сельсовета не зарегистрирован и земельного участка не имеет, женщина согласилась выдать вышеуказанную справку за денежное вознаграждение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На следующий день взяткодатель передал и. о. главы 20 тысяч рублей и две бутылки алкоголя. После этого чиновница попала в руки сотрудников правоохранительных органов.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - добавила Татьяна Махницкая.