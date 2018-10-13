13.10.2018 | 09:47

Железнодорожный районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело о попытке заключенного колонии приобрести наркотик.

27-летний уроженец Карачаево-Черкесской Республики отбывает в пензенской исправительной колонии № 4 наказание за изнасилование и хищение.

В июле он договорился о приобретении за 8 000 рублей гашиша в крупном размере для личного употребления и перечислил деньги за «товар». Было решено, что наркотик доставят родственники одного из осужденных.

«Не зная о преступном умысле, супруга одного из заключенных принесла в комнату длительных свиданий переданную ей неустановленным лицом сумку с продуктами с целью передать ее обвиняемому. Однако в комнате досмотра из сумки был изъят гашиш массой не менее 97,30 г», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в суд.