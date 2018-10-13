Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|13 окт 2018|10:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  76.50  |  $  65.98

Криминал | В пензенской колонии осужденный пытался купить гашиш

13.10.2018|09:47
Печать

Железнодорожный районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело о попытке заключенного колонии приобрести наркотик.

27-летний уроженец Карачаево-Черкесской Республики отбывает в пензенской исправительной колонии № 4 наказание за изнасилование и хищение.

В июле он договорился о приобретении за 8 000 рублей гашиша в крупном размере для личного употребления и перечислил деньги за «товар». Было решено, что наркотик доставят родственники одного из осужденных.

«Не зная о преступном умысле, супруга одного из заключенных принесла в комнату длительных свиданий переданную ей неустановленным лицом сумку с продуктами с целью передать ее обвиняемому. Однако в комнате досмотра из сумки был изъят гашиш массой не менее 97,30 г», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в суд.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 