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Криминал | В Пензе 27-летнего мужчину осудили за убийство незнакомца

12.10.2018|10:24
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В Пензе вынесен приговор 27-летнему мужчине, который в начале июля 2018 года убил незнакомца.

Преступление было совершено ночью в Железнодорожном районе. Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с незнакомым ему гражданином и нанес ему руками не менее 14 ударов по голове и шее. После этого злоумышленник отломил ветку с росшего рядом дерева и, затолкав обломок в рот и глотку жертвы, еще как минимум два раза ударил его по голове.

В результате мужчина скончался на месте происшествия от удушения.

В суде задержанный раскаялся и принес извинения потерпевшей - матери убитого. К смягчающим обстоятельствам также отнесли активное способствование расследованию, состояние здоровья подсудимого и его матери.

«С учетом обстоятельств дела и личности подсудимого, суд счел возможным исправление гражданина лишь в условиях изоляции от общества и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в Железнодорожном районном суде Пензы.

Иск потерпевшей о возмещении материального ущерба, связанного с похоронами, суд удовлетворил в полном объеме, о компенсации морального вреда - частично.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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