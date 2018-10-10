10.10.2018 | 09:10

В Пензенской области жительница Каменского района, пытавшаяся оправдать знакомого, признана виновной в даче заведомо ложных показаний.

Согласно материалам дела, в октябре и ноябре 2017 года 31-летняя женщина из Каменки была допрошена в качестве свидетеля на предварительном следствии - ее знакомого обвиняли по ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Перед началом допроса гражданку предупредили, что за искажение фактов закон предусматривает уголовную ответственность. Тем не менее она «сообщила следователю заведомо ложные показания о том, что ее знакомый не угрожал сотруднику полиции применением ножа и не пытался его применить», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Свои показания женщина подтвердила в суде в декабре 2017 года. Однако по совокупности имевшихся по делу доказательств ее знакомому был вынесен обвинительный приговор.

«В связи с установлением в судебном порядке ложности показаний Каменская межрайонная прокуратура инициировала проверку действий злоумышленницы», - уточнила Светлана Артамонова.

По факту дачи ложных показаний возбудили уголовное дело. При его рассмотрении женщина призналась: она соврала, чтобы помочь знакомому уйти от ответственности. В итоге суд учел, что на ее иждивении находятся двое малолетних детей, и назначил наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы.

Приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.