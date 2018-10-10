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Криминал | Лунинский подросток заплатил чужой картой за продукты на 9 тыс. руб.

10.10.2018|08:23
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В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши. Молодой житель Лунинского района подозревается в краже денег с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По данным следствия, вечером 29 сентября подросток нашел на крыльце магазина в селе Большой Вьяс банковскую карту и решил расплатиться с ее помощью за продукты в той же торговой точке.

Используя бесконтактную оплату, юноша сделал незначительную покупку и удостоверился, что на счету есть средства. После этого он приобрел продукты на сумму не менее 9 тысяч рублей.

«В связи с совершением кражи решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств хищения и закрепление доказательственной базы», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Гость|10.10.2018 08:33|

На сумму покупки больше 1 тыс рублей нужно ПИН код вводить.

Гость|10.10.2018 08:46|

А на 10 покупок по 999 р. не надо

Имя: Гость
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