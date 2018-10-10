10.10.2018 | 12:31

В Пензе вынесен приговор 27-летнему местному жителю, ставшему виновником смерти родного брата.

Преступление был совершено в ночь с 30 июня на 1 июля в квартире на Бийской улице. В ней находились 27-летний мужчина, его 42-летний брат и племянник.

Старший родственник был пьян и мешал остальным спать: громко разговаривал, бил посуду, включил телевизор.

Младший брат зашел к нему в комнату и попытался успокоить его, но в ответ лишь услышал нецензурную брань. Разозлившись, он толкнул родственника на диван и начал бить его руками по голове, шее и телу.

Когда тот перестал подавать признаки жизни, агрессор попытался реанимировать жертву, а затем вызвал скорую помощь. Однако мужчина скончался до приезда врачей. Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

«Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.