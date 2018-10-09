09.10.2018 | 15:25

Смертельный груз из Москвы привезли в Пензу уроженцы Таджикистана. Двое мужчин намерены были продать несколько десятков доз наркотиков. Свертки с героином у них нашли и во время задержания, и чуть позже - в ходе обыска квартиры, которую они снимали.

Вычислить злоумышленников оказалось непросто.

«В Пензу они приезжают, допустим, на два дня, делают определенное количество «закладок», а потом опять уезжают. Они здесь находятся от суток до трех самое большее», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Стяжков.

До того как мужчин задержали, наркоторговцы успели сделать примерно восемь «закладок», однако полицейские их также обнаружили.

Всего из незаконного оборота было изъято около 60 граммов героина.