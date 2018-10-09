09.10.2018 | 11:10

В отношении руководителя одного из предприятий ОАО «РЖД» в Пензе возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, злоумышленник договорился с представителем организации, которая планировала строительство и ремонт подъездных железнодорожных путей, о передаче ей бывших в употреблении рельсов.

В распоряжении у структурного подразделения ОАО «РЖД» находились годные к дальнейшему использованию конструкции, ранее демонтированные при ремонте путей общего пользования. За 300 тысяч рублей подозреваемый продумал схему хищения и организовал отгрузку рельсов общей протяженностью 350 метров.

Материальный ущерб, нанесенный злоумышленником своему предприятию, составил более 265 тысяч рублей. Рельсы были вывезены с территории предприятия, но до места назначения не доехали - незаконные действия пресекли сотрудники транспортной полиции.

Похищенное имущество изъяли и вернули предприятию железнодорожного транспорта на ответственное хранение с целью его дальнейшего использования по назначению.

«Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано транспортным прокурором законным и обоснованным. Ход расследования взят под личный контроль», - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.