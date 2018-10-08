08.10.2018 | 15:35

В воскресенье, 7 октября, в Пензе произошло нападение на таксиста. Инцидент случился в 3-м Каменском проезде, расположенном в микрорайоне Согласие.

Водитель такси привез к частному дому двух нетрезвых пассажиров. Один из них, расплатившись, вышел, чтобы убедиться, что они прибыли по правильному адресу. Водитель начал разворачиваться, и в этот момент второй пассажир, сидевший в салоне, внезапно ударил его бутылкой по голове.

Такси продолжило движение и столкнулось с припаркованным рядом автомобилем. Агрессор покинул салон, а водитель, придя в себя, тут же позвонил в полицию.

Через три минуты прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. Стражи порядка задержали 51-летнего гражданина и вызвали жертве нападения скорую помощь. Осмотрев пациента, медики обнаружили у него на голове рваную рану.

«Задержанного пассажира передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.