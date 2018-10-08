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Криминал | В Пензе таксист получил от пассажира удар бутылкой по голове

08.10.2018|15:35
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В воскресенье, 7 октября, в Пензе произошло нападение на таксиста. Инцидент случился в 3-м Каменском проезде, расположенном в микрорайоне Согласие.

Водитель такси привез к частному дому двух нетрезвых пассажиров. Один из них, расплатившись, вышел, чтобы убедиться, что они прибыли по правильному адресу. Водитель начал разворачиваться, и в этот момент второй пассажир, сидевший в салоне, внезапно ударил его бутылкой по голове.

Такси продолжило движение и столкнулось с припаркованным рядом автомобилем. Агрессор покинул салон, а водитель, придя в себя, тут же позвонил в полицию.

Через три минуты прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. Стражи порядка задержали 51-летнего гражданина и вызвали жертве нападения скорую помощь. Осмотрев пациента, медики обнаружили у него на голове рваную рану.

«Задержанного пассажира передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|08.10.2018 15:52|

Алкашам и наркушам нужно делать уколы,как бешеным псам.

Гость|08.10.2018 15:58|

«Получил»!!!! Как можно такое писать? Сленг бабушек на лавочке.

Гость|08.10.2018 16:23|

А пузырь какой ёмкости 0.5?

Гость|08.10.2018 16:27|

Пьют даже те кто сидит на горшке стукнуло чтоб по безмозглой башке.

Гость|08.10.2018 16:37|

Ахаха. Как это по буртасски. Бутылкой по башке! ))))

Гость|08.10.2018 16:55|

Я чет не понял а че он безшлема был и не пристегнут?однако.

Гость|08.10.2018 16:58|

Гость писал(a):

Я чет не понял а че он безшлема был и не пристегнут?однако.
Так он же не в автобусе ехал!

Имя: Гость
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