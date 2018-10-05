05.10.2018 | 16:15

Суд вынес приговор 59-летнему жителю Колышлейского района, признав его виновным в убийстве.

Преступление произошло 12 июля этого года в селе Красная Горка. В одном из домов совершали совместные возлияния хозяин и его 62-летний приятель. Владельцу жилья не понравился запах, исходивший от гостя, и он открыто сказал об этом.

Между собутыльниками возникла ссора. Хозяин дома ударил приятеля кулаком, а затем начал бить его то ножом, то скалкой. Как позже установили эксперты, жертве было нанесено не менее 22 ударов по голове, шее и рукам.

Пенсионер скончался от острой кровопотери. Убийца вынес тело на веранду, а на следующий день расчленил его и отнес части в различные места за пределы своего домовладения.

Когда через день вернулась его супруга, муж рассказал о случившемся, и она вызвала сотрудников полиции.

«Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.