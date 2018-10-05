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Криминал | Запах от жителя Колышлейского района стал поводом для его убийства

05.10.2018|16:15
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Суд вынес приговор 59-летнему жителю Колышлейского района, признав его виновным в убийстве.

Преступление произошло 12 июля этого года в селе Красная Горка. В одном из домов совершали совместные возлияния хозяин и его 62-летний приятель. Владельцу жилья не понравился запах, исходивший от гостя, и он открыто сказал об этом.

Между собутыльниками возникла ссора. Хозяин дома ударил приятеля кулаком, а затем начал бить его то ножом, то скалкой. Как позже установили эксперты, жертве было нанесено не менее 22 ударов по голове, шее и рукам.

Пенсионер скончался от острой кровопотери. Убийца вынес тело на веранду, а на следующий день расчленил его и отнес части в различные места за пределы своего домовладения.

Когда через день вернулась его супруга, муж рассказал о случившемся, и она вызвала сотрудников полиции.

«Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|05.10.2018 16:57|

А что будет дальше? Полнейшая деградация и алкоголизация населения.

Гость|05.10.2018 17:00|

Вчера в маршрутке у одного типа так изо рта воняло, словно он дохлую кошку съел(

Гость|05.10.2018 17:33|

Я ем дохлых черепах .

Имя: Гость
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