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Криминал | В Терновке 36-летнего водителя дважды задержали в нетрезвом виде

05.10.2018|09:27
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В Пензе возбуждены уголовные дела в отношении мужчины, неоднократно управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В вечернее время сотрудники Госавтоинспекции остановили на улице Терновского автомобиль Citroen C4. За рулем иномарки находился 36-летний гражданин. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и, кроме того, был подвергнут административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

Проведя освидетельствование, полицейские установили, что и в тот раз водитель находился в состоянии опьянения.

«В то время как по данному факту проводилась проверка, инспекторы ДПС снова остановили автомобиль под управлением указанного гражданина. Произошло это также на улице Терновского, на этот раз в ночное время, три недели спустя», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Освидетельствование показало, что мужчина вновь был нетрезв.

По фактам нарушений ПДД возбуждены два уголовных дела. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

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Гость|05.10.2018 09:51|

Сажать и только сажать алкашей. Спасёте чью то жизнь.

Имя: Гость
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