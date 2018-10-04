04.10.2018 | 18:11

Без купюр оставили несколько торговых точек три весьма молодых человека. Они расплачивались в магазинах, кафе и аптеках фальшивыми банкнотами.

«Анализ изымаемых денежных купюр показал, что данные купюры имеют идентичные серийные номера, а также схожи по способу изготовления», - сообщил начальник отдела ЭБиПК УМВД РФ по г. Пензе Ренат Алмаев.

Друзья делали небольшие покупки, отдавали продавцам фальшивые пятитысячные, а сдачу получали настоящими деньгами. Вычислить их удалось с помощью камер видеонаблюдения. Злоумышленников задержали.

«Трое приятелей, двое из которых являются несовершеннолетними, в августе 2018 года на территории Московской области приобрели не более 50 поддельных банковских билетов Центрального банка России, обозначенных номиналом 5 000 рублей, которые имели существенное сходство с подлинными купюрами», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В квартире на проспекте Строителей, где в последнее время обитали юноши, следователи изъяли всего пять фальшивок. Возможно, остальное предприимчивые молодые люди успели пустить в оборот.

Теперь же все трое находятся под стражей.