04.10.2018 | 16:24

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, подозреваемых в сбыте в Пензе фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей.

Подделки появились в областном центре в конце августа. Каждый день регистрировалось не менее трех фактов их сбыта. Фальшивки содержали идентичные серийные номера и были изготовлены одинаковым способом.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Пензе выяснили, что купюры сбывают трое молодых людей, двое из которых - несовершеннолетние.

«Полицейские определили маршрут перемещения сбытчиков и установили место их проживания в Пензе. 30 августа они задержали двух злоумышленников в тот момент, когда они собирались уезжать в Москву. При них было обнаружено и изъято пять поддельных денежных купюр номиналом 5 000 рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Третий подозреваемый успел покинуть Пензу. Через несколько дней полиция задержала его в Москве.

По факту хранения, перевозки и сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, трое приятелей в августе 2018 года приобрели в Московской области не более 50 поддельных купюр и не позднее 25 августа приехали с ними в Пензу для сбыта. В течение нескольких дней делали покупки в магазинах, кафе, аптеках на сумму, не превышающую тысячи рублей, и расплачивались подделками, получая сдачу. Так поддельные банковские билеты попали в денежный оборот.

Сейчас сбытчики фальшивых денег задержаны и заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по изъятию остальных поддельных купюр в тех точках, где они сбывались обвиняемыми. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.