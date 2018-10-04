Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 окт 2018|17:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  76.05  |  $  66.21

Криминал | В Пензе два подростка и их старший друг обвиняются в сбыте фальшивых денег

04.10.2018|16:24
Печать

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, подозреваемых в сбыте в Пензе фальшивых купюр номиналом 5 000 рублей.

Подделки появились в областном центре в конце августа. Каждый день регистрировалось не менее трех фактов их сбыта. Фальшивки содержали идентичные серийные номера и были изготовлены одинаковым способом.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Пензе выяснили, что купюры сбывают трое молодых людей, двое из которых - несовершеннолетние.

«Полицейские определили маршрут перемещения сбытчиков и установили место их проживания в Пензе. 30 августа они задержали двух злоумышленников в тот момент, когда они собирались уезжать в Москву. При них было обнаружено и изъято пять поддельных денежных купюр номиналом 5 000 рублей», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.

Третий подозреваемый успел покинуть Пензу. Через несколько дней полиция задержала его в Москве.

По факту хранения, перевозки и сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, трое приятелей в августе 2018 года приобрели в Московской области не более 50 поддельных купюр и не позднее 25 августа приехали с ними в Пензу для сбыта. В течение нескольких дней делали покупки в магазинах, кафе, аптеках на сумму, не превышающую тысячи рублей, и расплачивались подделками, получая сдачу. Так поддельные банковские билеты попали в денежный оборот.

Сейчас сбытчики фальшивых денег задержаны и заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по изъятию остальных поддельных купюр в тех точках, где они сбывались обвиняемыми. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 