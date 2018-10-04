В Наровчатском районном суде вынесен приговор подростку, обокравшему аптечный пункт.
Криминальный инцидент произошел в июне 2018 года. 17-летний юноша ночью проник в поликлинику Наровчатской участковой больницы, разбил витрину аптечного пункта, расположенного на первом этаже, и похитил кассовый ящик с 3 400 руб., аскорбиновую кислоту, четыре упаковки пластыря, несколько пачек презервативов, а также два теста на беременность.
Сумма ущерба, причиненного компании - владельцу аптеки составила 5 485 руб.
Молодого человека задержали, по факту кражи возбудили уголовное дело. Рассматривая его, суд учел смягчающие обстоятельства (признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления, полное добровольное возмещение имущественного ущерба и несовершеннолетний возраст).
В результате юноше назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.
«Приговор вступил в законную силу», - сообщила сотрудник Наровчатского районного суда Любовь Комардина.
Вот дурень. Презервативов ему не хватало. И аскорбинки. Себе жизнь портит. Высечь бы его за это прилюдно на площади. как в старину.