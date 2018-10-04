04.10.2018 | 10:38

В Наровчатском районном суде вынесен приговор подростку, обокравшему аптечный пункт.

Криминальный инцидент произошел в июне 2018 года. 17-летний юноша ночью проник в поликлинику Наровчатской участковой больницы, разбил витрину аптечного пункта, расположенного на первом этаже, и похитил кассовый ящик с 3 400 руб., аскорбиновую кислоту, четыре упаковки пластыря, несколько пачек презервативов, а также два теста на беременность.

Сумма ущерба, причиненного компании - владельцу аптеки составила 5 485 руб.

Молодого человека задержали, по факту кражи возбудили уголовное дело. Рассматривая его, суд учел смягчающие обстоятельства (признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления, полное добровольное возмещение имущественного ущерба и несовершеннолетний возраст).

В результате юноше назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила сотрудник Наровчатского районного суда Любовь Комардина.