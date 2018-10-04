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Криминал | В Наровчате подростка осудили за кражу презервативов и пластыря

04.10.2018|10:38
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В Наровчатском районном суде вынесен приговор подростку, обокравшему аптечный пункт.

Криминальный инцидент произошел в июне 2018 года. 17-летний юноша ночью проник в поликлинику Наровчатской участковой больницы, разбил витрину аптечного пункта, расположенного на первом этаже, и похитил кассовый ящик с 3 400 руб., аскорбиновую кислоту, четыре упаковки пластыря, несколько пачек презервативов, а также два теста на беременность.

Сумма ущерба, причиненного компании - владельцу аптеки составила 5 485 руб.

Молодого человека задержали, по факту кражи возбудили уголовное дело. Рассматривая его, суд учел смягчающие обстоятельства (признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления, полное добровольное возмещение имущественного ущерба и несовершеннолетний возраст).

В результате юноше назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила сотрудник Наровчатского районного суда Любовь Комардина.

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Гость|04.10.2018 11:12|

Вот дурень. Презервативов ему не хватало. И аскорбинки. Себе жизнь портит. Высечь бы его за это прилюдно на площади. как в старину.

Гость|04.10.2018 11:26|

То есть, удовольствие получил, предохраняясь, нужно отметить, а потом заклеил. Ох, ревнивец!!!

Гость|04.10.2018 11:26|

А пластырь зачем? Что презики приклеить намертво?

Гость|04.10.2018 12:07|

Гость писал(a):

А пластырь зачем? Что презики приклеить намертво?
Зачем? Зачем? - Дырки в презиках заклеивать!

Гость|04.10.2018 12:17|

Cмищная новость, ахаххаха, особо про тесты на беременность...

Гость|04.10.2018 12:27|

А пластырь нужен чтоб заклеить дыру а можно не туда попасть

Гость|04.10.2018 12:30|

Нельзя судить он еще не достиг 21 летнего возраста, только в этом возрасте приходит осмысление, отпустите 21 исполнится вот и отправите на обязательные работы.

Имя: Гость
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