04.10.2018 | 11:24

В Пензе суд рассмотрит уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной организации азартных игр и нарушении авторского права. Его расследованием занимались сотрудники регионального СУ СК и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД.

По данным следствия, летом 2017 года мужчина встретился в Москве с представителем организации, которая занимается лицензированной букмекерской деятельностью, разрешенной на территории Российской Федерации. Введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, злоумышленник получил одобрение на открытие двух пунктов приема ставок в Пензе под брендом указанной компании.

Затем обвиняемый обратился к своему знакомому, который предоставил ему в субаренду два помещения в областном центре (на улице Володарского и на проспекте Победы). В начале сентября 2017-го горожанин разместил в них не менее 13 единиц игрового оборудования. На терминалах было установлено программное обеспечение, используемое в указанной букмекерской фирме.

«Впоследствии обвиняемый установил на каждый из игровых автоматов программное обеспечение, позволяющее осуществлять незаконное проведение азартных игр с денежным выигрышем», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Незаконно использовав это ПО, мужчина нанес правообладателю ущерб в размере более 2,6 млн рублей.

Персоналу, нанятому для работы в игорных заведениях, обвиняемый говорил, что занимается разрешенной букмекерской деятельностью. Кассиры и администраторы показывали клиентам игровые программы, выдавали выигрыши, составляли отчеты о выручке.

Однако проработали они недолго. Осенью 2017-го игровые автоматы были изъяты. В отношении предполагаемого организатора незаконного бизнеса возбудили уголовное дело. Во время предварительного следствия свою вину он не признал.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.