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Криминал | В Шемышейском районе пьяный мужчина ударил сожительницу ножом

03.10.2018|08:21
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В Пензенской области проводится проверка по факту нанесения тяжких телесных повреждений жительнице Шемышейского района.

52-летняя женщина с ножевым ранением была доставлена в больницу из дома в селе Новая Яксарка. Поскольку телесные повреждения, предположительно, носили криминальный характер, работники медицинского учреждения обратились в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска при проверке установили, что 58-летний местный житель, привлекавшийся к уголовной ответственности, в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры ударил сожительницу ножом в область грудной клетки», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. В ближайшее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью будет принято процессуальное решение.

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Гость|03.10.2018 08:51|

Вот и Шемышейка,а-то несколько дней не было сообщений с этой берлоги. Не говорила наверно мама: не пей - козлёночком станешь.

Гость|03.10.2018 09:11|

Мама не говорила: не водись с уголовниками, с ножом в грудной клетке станешь)

Имя: Гость
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