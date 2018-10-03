03.10.2018 | 08:21

В Пензенской области проводится проверка по факту нанесения тяжких телесных повреждений жительнице Шемышейского района.

52-летняя женщина с ножевым ранением была доставлена в больницу из дома в селе Новая Яксарка. Поскольку телесные повреждения, предположительно, носили криминальный характер, работники медицинского учреждения обратились в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска при проверке установили, что 58-летний местный житель, привлекавшийся к уголовной ответственности, в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры ударил сожительницу ножом в область грудной клетки», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. В ближайшее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью будет принято процессуальное решение.