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Криминал | Житель Каменки отправится в колонию за сбыт поддельной купюры

01.10.2018|12:06
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39-летнего жителя Каменки осудили за сбыт поддельных билетов ЦБ РФ. Вечером 22 июля мужчина пришел в магазин, расположенный на улице Центральной, с пятитысячной фальшивой купюрой, изготовленной на струйном принтере.

Он взял винный напиток «Асти Корато», чай «Гринфилд Кения Санрайз» и две пачки сигарет на общую сумму 358 рублей, расплатился на кассе подделкой и получил сдачу в сумме 4 642 рублей.

За несколько дней до инцидента в гости к семье подсудимого из Москвы приехала родственница. Она привезла с собой деньги, среди которых была фальшивка. Девушка пыталась расплатиться ею в магазине, но банкноту не приняли. Придя домой, она рассказала близким о неприятном инциденте.

На следующий день злоумышленник захотел приобрести алкогольные напитки. Без ведома родственницы он залез в ее сумочку и нашел там поддельную банкноту, которую взял себе.

«Каменский городской суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщили в райсуде.

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