Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|1 окт 2018|12:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  75.99  |  $  65.57

Криминал | В Пензе 26-летнюю женщину задержали за кражу из съемного жилья

01.10.2018|11:06
Печать

Сотрудники полиции задержали в Пензе молодую женщину, подозреваемую в краже телевизора.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, жертвой преступления стала 49-летняя гражданка. Обратившись к полицейским, она рассказала, что сдает внаем квартиру на улице Чапаева. Из нее и был похищен телевизор.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что к совершению преступления причастна 26-летняя жительница Пензы, уже привлекавшаяся к уголовной ответственности.

Женщина дала признательные показания. Похищенное имущество у нее изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 