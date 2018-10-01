01.10.2018 | 11:06

Сотрудники полиции задержали в Пензе молодую женщину, подозреваемую в краже телевизора.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, жертвой преступления стала 49-летняя гражданка. Обратившись к полицейским, она рассказала, что сдает внаем квартиру на улице Чапаева. Из нее и был похищен телевизор.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что к совершению преступления причастна 26-летняя жительница Пензы, уже привлекавшаяся к уголовной ответственности.

Женщина дала признательные показания. Похищенное имущество у нее изъяли. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.