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Криминал | 48-летний пензенец признал вину в убийстве знакомого за нецензурную брань

01.10.2018|17:29
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48-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Преступление было совершено в ночь с 18 на 19 августа текущего года.

По данным следствия, мужчина в своем доме выпивал вместе со знакомым. Гость начал нецензурно обзывать хозяина. Тот, обидевшись, потребовал покинуть его жилище, однако собутыльник взял нож и стал им размахивать.

Хозяин выхватил оружие из руки обидчика и обратил против него самого - нанес более двадцати ударов по голове, телу и рукам. Мужчина скончался на месте.

«На протяжении всего периода следствия обвиняемый находился под стражей по решению суда. Он признал вину в причинении смерти знакомому. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|01.10.2018 18:00|

Кто на нас с ножом придёт - тот от ножа и погибнет! (с) А.Невский

Гость|01.10.2018 18:53|

Кесарю кесарево...

Гость|01.10.2018 18:59|

На мертвого теперь все и вся можно валить. Эхх..урки дебильные,

Гость|01.10.2018 19:10|

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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