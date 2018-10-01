01.10.2018 | 17:29

48-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Преступление было совершено в ночь с 18 на 19 августа текущего года.

По данным следствия, мужчина в своем доме выпивал вместе со знакомым. Гость начал нецензурно обзывать хозяина. Тот, обидевшись, потребовал покинуть его жилище, однако собутыльник взял нож и стал им размахивать.

Хозяин выхватил оружие из руки обидчика и обратил против него самого - нанес более двадцати ударов по голове, телу и рукам. Мужчина скончался на месте.

«На протяжении всего периода следствия обвиняемый находился под стражей по решению суда. Он признал вину в причинении смерти знакомому. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.