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Криминал | У пензячки украли телефон на детской площадке на улице Мира

30.09.2018|10:39
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В Пензе полицейские вернули женщине мобильный телефон, украденный у нее на детской площадке.

30-летняя горожанка, обратившись в полицию, рассказала, что оставила аппарат без присмотра на площадке во дворе дома на улице Мира. Когда она вспомнила о телефоне и вернулась за ним, его на месте не оказалось.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 32-летнего жителя Кузнецка, привлекавшегося к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Кузнечанин признался в содеянном. Телефон у него изъяли, а по факту кражи возбудили уголовное дело.

«Не оставляйте дорогостоящие вещи без присмотра. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени. Полиция всегда готова прийти на помощь, но помните: самый лучший способ защиты – это ваша бдительность», - обратились к пензенцам в полиции.

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Гость|30.09.2018 12:35|

Что значит УКРАЛИ?? сама забыла

Гость|30.09.2018 12:50|

Овца

Имя: Гость
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