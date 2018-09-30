30.09.2018 | 10:39

В Пензе полицейские вернули женщине мобильный телефон, украденный у нее на детской площадке.

30-летняя горожанка, обратившись в полицию, рассказала, что оставила аппарат без присмотра на площадке во дворе дома на улице Мира. Когда она вспомнила о телефоне и вернулась за ним, его на месте не оказалось.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 32-летнего жителя Кузнецка, привлекавшегося к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Кузнечанин признался в содеянном. Телефон у него изъяли, а по факту кражи возбудили уголовное дело.

«Не оставляйте дорогостоящие вещи без присмотра. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени. Полиция всегда готова прийти на помощь, но помните: самый лучший способ защиты – это ваша бдительность», - обратились к пензенцам в полиции.