30.09.2018 | 14:18

За кражу двух автомобильных аккумуляторных батарей 31-летний таксист из Пензы может на два года лишиться свободы. Преступление было совершено в Чемодановке ночью. В это время мужчина оказался в селе по вызову.

«И обратил внимание на отдельно стоящий грузовой автомобиль, с которого решил похитить аккумуляторы. Хищение совершил из-за того, что необходимо погасить долг по микрозайму», - сообщил начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

Снятые с КамАЗа аккумуляторные батареи таксист сдал в пункт приема лома цветных металлов в Пензе, откуда впоследствии украденные источники электропитания были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту кражи заведено уголовное дело.