29.09.2018 | 11:49

В Земетчинском районе жительницу села Ушинка осудили за кражу имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Ночью 30 июля пенсионерка пришла к знакомому односельчанину. После застолья, когда хозяин дома уснул, нетрезвая гостья в поисках спиртного открыла шифоньер и нашла там кошелек с деньгами. Она достала 20 000 рублей и поспешно ретировалась.

Впоследствии злоумышленница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. За совершенное преступление ей назначили наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в Земетчинском районном суде.