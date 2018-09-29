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Криминал | В Земетчинском районе пенсионерку осудили за кражу денег у односельчанина

29.09.2018|11:49
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В Земетчинском районе жительницу села Ушинка осудили за кражу имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему.

Ночью 30 июля пенсионерка пришла к знакомому односельчанину. После застолья, когда хозяин дома уснул, нетрезвая гостья в поисках спиртного открыла шифоньер и нашла там кошелек с деньгами. Она достала 20 000 рублей и поспешно ретировалась.

Впоследствии злоумышленница полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. За совершенное преступление ей назначили наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в Земетчинском районном суде.

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Гость|29.09.2018 12:22|

penzainform.ru писал(a):

Ночью 30 июля пенсионерка пришла к знакомому односельчанину.

Обиделась, что, не вдул.

Имя: Гость
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