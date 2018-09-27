27.09.2018 | 11:54

Ранним утром в среду, 26 сентября, во дворе на улице Ударной в Пензе случилась драка. Об этом в полицию сообщила местная жительница.

К месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Как рассказали избитый мужчина и свидетельница, трое незнакомцев набросились на потерпевшего с кулаками, вынули из борсетки деньги и банковскую карту, а также забрали сотовый телефон и скрылись.

Уточнив приметы подозреваемых, росгвардейцы приступили к поиску. В этом же районе они заметили трех мужчин, которые садились в такси. Их приметы совпадали с описанием.

«Бойцы перекрыли дорогу автомобилю и задержали троих подозреваемых. Позднее потерпевший опознал всех задержанных. При выяснении личностей мужчин выяснилось, что один из них находится в розыске. Для дальнейшего разбирательства мужчины были переданы сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.