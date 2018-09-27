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Криминал | В Пензе трое мужчин избили прохожего и отобрали деньги

27.09.2018|11:54
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Ранним утром в среду, 26 сентября, во дворе на улице Ударной в Пензе случилась драка. Об этом в полицию сообщила местная жительница.

К месту происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Как рассказали избитый мужчина и свидетельница, трое незнакомцев набросились на потерпевшего с кулаками, вынули из борсетки деньги и банковскую карту, а также забрали сотовый телефон и скрылись.

Уточнив приметы подозреваемых, росгвардейцы приступили к поиску. В этом же районе они заметили трех мужчин, которые садились в такси. Их приметы совпадали с описанием.

«Бойцы перекрыли дорогу автомобилю и задержали троих подозреваемых. Позднее потерпевший опознал всех задержанных. При выяснении личностей мужчин выяснилось, что один из них находится в розыске. Для дальнейшего разбирательства мужчины были переданы сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|27.09.2018 12:16|

90-е возвращаются.

Гость|27.09.2018 13:19|

Причём здесь 90е?отсутствие работы и нормальных условий для жизни,толкают на преступление. Вот будем на пенсию уходить с пенсионной реформой позже ,каждого может ожидать такой случай,и не факт что будем только потерпевшие.

Гость|27.09.2018 13:19|

Только было это 21 сентября.

Гость|27.09.2018 13:20|

Гость писал(a):

Причём здесь 90е?отсутствие работы и нормальных условий для жизни,толкают на преступление. Вот будем на пенсию уходить с пенсионной реформой позже ,каждого может ожидать такой случай,и не факт что будем только потерпевшие.
Ты знаешь кого задержали и какая у них биография? На кухне умничай, без свидетелей.

Гость|27.09.2018 13:21|

Этим троим передайте привет . Пусть вешаются .

Гость|27.09.2018 13:26|

Гость писал(a):

и нормальных условий для жизни,толкают на преступление. Вот будем на пен
А вот и дурачок пробудился, отреагировал по-дурацки.

Гость|27.09.2018 13:27|

Да мне пофиг какая у них биография.В будущем будет больше преступлений,жизнь не налаживается, а становится хуже, преступниками не рождаются ими становятся.

Леонард Кудасов (гость)|27.09.2018 13:32|

Гость писал(a):

Да мне пофиг какая у них биография.В будущем будет больше преступлений,жизнь не налаживается, а становится хуже, преступниками не рождаются ими становятся.
Согласен со второй фразой , ещё при Путине застанем времена когда убивать будут за буханку хлеба .

Гость|27.09.2018 13:35|

Гость писал(a):

Да мне пофиг какая у них биография.В будущем будет больше преступлений
Не больше а меньше. статистика.

Гость писал(a):

жизнь не налаживается, а становится хуже
Становится довольно лучше, сытнее и веселее.

Леонард Кудасов (гость) писал(a):

преступниками не рождаются ими становятся
Становятся- смотря в какой семье родился, хехехе

Гость|27.09.2018 13:36|

Совсем озверели,уж лучше бы с утра обнимались бы да взасос целовались бы.

Гость|27.09.2018 13:37|

Понеслось говно по трубам - проснулись фсёпросральщики

Гость|27.09.2018 13:37|

penzainform.ru писал(a):

они заметили трех мужчин, которые садились
Реальная история.

Гость|27.09.2018 13:59|

Гость писал(a):

Понеслось говно по трубам - проснулись фсёпросральщики
А ты говно метальщик или собиращик?

Гость|27.09.2018 14:12|

Вам сайт для обсирания друг друга нужен? Дебилоиды!Больше некуда свои психи девать?

Имя: Гость
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