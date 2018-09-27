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Криминал | Подробности дела об истязателе из Каменки потрясли коллегию судей

27.09.2018|12:02
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На 11 лет в колонию особого режима отправился житель Каменки, который едва не убил пасынка.

Приговор городского суда был обжалован в областном, но там наказание не смягчили. Даже многое повидавшие люди в мантии были в ужасе от обстоятельств этого дела.

Мужчина длительное время издевался над мальчиком 2012 года рождения, и это были не просто подзатыльники.

«Он неоднократно бил его книгой, ремнем, резиновым шлангом, металлическим шлангом от мойки. Один из эпизодов - причинение тяжкого вреда здоровью, когда ребенок вовремя не встал по его команде с койки: рванул ему ноги в разные стороны, одну ножку сломал», - рассказал судья Пензенского областного суда Юрий Кирьянов.

Еще более страшное случилось в марте 2018-го. В доме находились отчим, его сожительница с их совместной маленькой дочерью и пасынок. Мужчина был пьян, ругался с женщиной, нести ответ пришлось мальчику.

«Он взял его за ноги, поднял к потолку и отпустил. Ребенок упал с высоты и ударился головой о пол. Затем бросил в него стулом, взял топор, завел мальчика в ванную комнату, где острием топора нанес ему скальпированную рану», - добавил Юрий Кирьянов.

Исполнить угрозу убить ребенка помешала мать, которая стучала в дверь и звала на помощь.

На суде отчим-преступник говорил, что убивать ребенка не хотел, а физическое насилие применял в воспитательных целях. Служители Фемиды ему не поверили. Приговор вступил в законную силу.

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Гость|27.09.2018 19:57|

Издевателей над детьми надо скальпировать .

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