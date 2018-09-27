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Криминал | Пензенцу, похитившему собаку, грозит до двух лет лишения свободы

27.09.2018|15:12
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Жулька, Жюльена, Жюльен, - как только не называют свою любимицу ее хозяева. Йоркширский терьер появился у них полтора года назад.

«Для нас собака является членом семьи, мы за нее ответственность несем, кормим, поим», - рассказал хозяин собаки.

Поэтому когда питомец исчез, это стало для его владельцев трагедией. Все произошло после того, как к ним в гости пришли знакомые. Вечером славно посидели, а наутро хватились - Жульена нет.

Заподозрив неладное, обратились за помощью к сотрудникам полиции. Те выяснили, что украл собаку гость - 45-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

«По словам подозреваемого, он вышел из квартиры без сопровождения хозяев и обратил внимание, что собака выбежала за ним. Вместо того чтобы вернуть собаку в квартиру, он взял ее себе. Впоследствии злоумышленник подарил собаку знакомому, который выставил ее на продажу за 6 000 рублей. Однако продать животное не успел, так как собаку изъяли сотрудники полиции и вернули законному владельцу», - сообщила дознаватель отдела полиции № 4 УМВД России по г. Пензе Татьяна Байкина.

Потерпевший добавил, что собака вернулась к нему в подавленном состоянии, пряталась и двое суток не выходила.

За похищение собаки злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

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Гость|27.09.2018 19:21|

Вылитый Гремлин этот Жюльен...

Гость|27.09.2018 19:32|

санек ты собак воровать стал? с работой туго

Гость|27.09.2018 19:34|

А за сотни миллионов Вене что нить будет грозить?

Имя: Гость
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