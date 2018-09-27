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Криминал | Дело подожженного мальчика из Каменки изучат московские следователи

27.09.2018|11:21
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Жительница Каменки съездила в Москву на личный прием к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Женщина пожаловалась на ненадлежащее расследование уголовного дела по факту смерти ее 10-летнего сына.

Ребенок погиб в июне 2016 года, получив термический ожог 90 процентов тела в результате поджога его же знакомым, не достигшим на тот момент возраста уголовной ответственности.

«Заявительница пожаловалась председателю СК России на затягивание сроков следствия и необоснованное прекращение уголовного дела. Кроме того, мать погибшего ребенка полагает, что не дана правовая оценка действиям представителей системы профилактики, школы, где учатся подростки, которые, по ее мнению, длительное время терроризируют город Каменка», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Александр Бастрыкин принял решение передать дело в центральный аппарат и отстранить от должности всех сотрудников, причастных к расследованию преступления.

В отношении следователей проведут проверки. Если будут выявлены признаки должностных преступлений, возбудят уголовное дело.

Вечером 3 июня 2016 года в Каменскую районную больницу был доставлен 10-летний ребенок со значительными термическими ожогами лица и тела. На следующий день появилась информация, что мальчик с тремя приятелями находился на берегу реки Атмис на окраине Каменки, и у одного из подростков был мопед. Пострадавший стоял рядом с ним, крышка бензобака была открыта. Мопед упал на мальчика, бензин вытек на его одежду, и от находившейся у него в руке зажженной сигареты топливо воспламенилось.

Десятилетний ребенок скончался в Нижегородском ожоговом центре. Больше недели врачи боролись за его жизнь.

Родные школьника не поверили в объяснение причин трагедии. «Он рассказал: «Меня кто-то облил сзади и поджег, а больше я ничего не помню», - поделился дедушка ребенка. Мальчик хорошо учился, участвовал в школьных соревнованиях, получал грамоты. Близкие также заверили, что он не курил.

Не поверили в эту версию и местные жители, о чем написали в сообществе «Типичная Каменка». Женщина, лежавшая в палате рядом с приемным отделением Каменской больницы, слышала, как привезли пострадавшего. «Привезли мальчика вчера при нас. По его словам, его специально облили и подожгли и убежали...» - сообщила она.

После того как мальчик скончался, следствием была озвучена новая версия произошедшего. Ребенок стоял рядом с мопедом с открытой крышкой бензобака, и тот упал на него. «Около двух литров топлива вылилось на землю и попало на одежду ребенка. К лежащему на земле мальчику подбежал 10-летний хозяин мопеда и зажигалкой поджег образовавшуюся лужу бензина. Вещество вспыхнуло, и огонь перекинулся на ребенка», - сообщили в региональном управлении СК РФ.

Летом 2017 года уголовное дело в отношении школьника, поджегшего приятеля, было прекращено. В его действиях были установлены признаки умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, однако на момент совершения преступления ему было 10 лет.

Источник — фото sledcom.ru
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Гость|27.09.2018 11:46|

penzainform.ru писал(a):

к председатель Следственного комитета
исправьте ошибку

Гость|27.09.2018 11:58|

Мама молодец! Надо бороться за своего ребенка, даже и после его гибели. Такое нельзя прощать. И нельзя растить из малолеток безнаказанных зверей

Гость|27.09.2018 12:09|

Вот это да.

Гость|27.09.2018 12:18|

Согласна, безнаказанности в этом случае никак быть не должно.

Гость|27.09.2018 12:23|

В региональном отделе СК РФ, как я понял, "правды" искать (если нужных подвязок нет) бестолку.

А ежели ещё и водка вздорожает...

Гость|27.09.2018 12:26|

Правильное решение матери , я сразу тогда высказал всю тупизну версии следаков .

Гость|27.09.2018 12:56|

Ахахах. Вот теперь толстозадые буртасцы получат, не позавидуешь теперь сельским дикарям в погонах.

Гость|27.09.2018 13:00|

Бытовой случай не могут расследовать,что говорить о серьёзных делах серьёзных людей. Уволить весь отдел СК Каменского района.

Гость|27.09.2018 13:12|

Лично также в 2016 году столкнулся с нежеланием отдельных лиц в полиции и прокуратуре заниматься своей работой . Пора таких брать за вымя .

Гость|27.09.2018 13:13|

Так а что изменится-то?

Гость|27.09.2018 13:17|

Когда назначат нового руководителя СКРФ по Пензенской области?

Гость|27.09.2018 13:23|

penzainform.ru писал(a):

К лежащему на земле мальчику подбежал 10-летний хозяин мопеда и зажигалкой поджег образовавшуюся лужу бензина.

Полный бред с мопедной версией. Кого то выгораживают.

Гость|27.09.2018 13:33|

penzainform.ru писал(a):

В отношении следователей проведут проверки. Если будут выявлены признаки должностных преступлений, возбудят уголовное дело.
Скорее бы

Гость|27.09.2018 13:37|

Давно назначен!

Гость|27.09.2018 13:37|

Гость писал(a):

Надо бороться за своего ребенка, даже и после его гибели. Такое нельзя прощать.

Маме, Колоев в помощь. Зуб за зуб, око за око.

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Имя: Гость
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