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Криминал | В Заречном 82-летнюю бабушку избили крышкой от кастрюли

26.09.2018|09:28
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В Заречном в отношении 39-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за нанесение побоев 82-летней пенсионерке.

Установлено, что в конце августа мужчина, проживающий в квартире на улице Ленина, поссорился с родной бабушкой. Во время словесной перепалки он несколько раз ударил ее по лицу крышкой от кастрюли.

«Пострадавшая обратилась в полицию. Там зареченцу припомнили, что он уже был подвергнут административному наказанию за нанесение побоев бабушке. А за повторный такой случай теперь предусмотрена уголовная статья», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

Жителю закрытого города грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или арест сроком на три месяца.

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Гость|26.09.2018 09:52|

Заречный превращается в резервацию?наркоманы,разборки лосей,выбрасывание подруг из окон,и вот избитые бабушки. Печально господа.

Гость|26.09.2018 09:55|

penzainform.ru писал(a):

Там зареченцу припомнили, что он уже был подвергнут административному наказанию за нанесение побоев бабушке. А за повторный такой случай теперь предусмотрена уголовная статья»,
Ну вот видите. А дурачки пищали что бытовые побои декриминализированы.

Гость|26.09.2018 10:12|

Гость писал(a):

Заречный превращается в резервацию?наркоманы,разборки лосей,выбрасывание подруг из окон,и вот избитые бабушки. Печально господа.
Забыли про юных поджигателей ветеранов.

Гость|26.09.2018 10:31|

довела старуха бывает

Гость|26.09.2018 10:56|

Гость писал(a):

довела старуха бывает

На опохмелку внучку не дала с пенсии. Такого внучка гнать в три шеи. Но кто его воспитал такого, не бабушка ли? Вот и получила .

Имя: Гость
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