26.09.2018 | 09:28

В Заречном в отношении 39-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за нанесение побоев 82-летней пенсионерке.

Установлено, что в конце августа мужчина, проживающий в квартире на улице Ленина, поссорился с родной бабушкой. Во время словесной перепалки он несколько раз ударил ее по лицу крышкой от кастрюли.

«Пострадавшая обратилась в полицию. Там зареченцу припомнили, что он уже был подвергнут административному наказанию за нанесение побоев бабушке. А за повторный такой случай теперь предусмотрена уголовная статья», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

Жителю закрытого города грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или арест сроком на три месяца.