26.09.2018 | 12:08

В Кузнецком районе 42-летнего уроженца Московской области признали виновным в двух кражах. Он был неоднократно судим за аналогичные преступления, а также убийство.

Вечером 25 мая мужчина, будучи пьяным в гостях у своего знакомого, украл у него планшетный компьютер стоимостью 2 870 рублей.

29 мая злоумышленник опять же в состоянии алкогольного опьянения решил похитить лесовоз «Урал» с прицепом с пилорамы в селе Ясная Поляна. Чтобы его завести, он достал из металлического ящика стоявшего там же погрузчика аккумулятор, установил его на «Урал», завел машину и уехал.

По словам мужчины, он направлялся в Вольск Саратовской области к своей подруге. Однако в 5:30 в селе Неверкино его задержали сотрудники полиции с хозяином транспортного средства.

«Стоимость похищенного автомобиля с прицепом и аккумулятором составила 603 тысячи рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге мужчине назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Все похищенное было возвращено владельцам.