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Криминал | В Кузнецком районе мужчину осудили за кражу планшета и угон лесовоза

26.09.2018|12:08
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В Кузнецком районе 42-летнего уроженца Московской области признали виновным в двух кражах. Он был неоднократно судим за аналогичные преступления, а также убийство.

Вечером 25 мая мужчина, будучи пьяным в гостях у своего знакомого, украл у него планшетный компьютер стоимостью 2 870 рублей.

29 мая злоумышленник опять же в состоянии алкогольного опьянения решил похитить лесовоз «Урал» с прицепом с пилорамы в селе Ясная Поляна. Чтобы его завести, он достал из металлического ящика стоявшего там же погрузчика аккумулятор, установил его на «Урал», завел машину и уехал.

По словам мужчины, он направлялся в Вольск Саратовской области к своей подруге. Однако в 5:30 в селе Неверкино его задержали сотрудники полиции с хозяином транспортного средства.

«Стоимость похищенного автомобиля с прицепом и аккумулятором составила 603 тысячи рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге мужчине назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Все похищенное было возвращено владельцам.

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Гость|26.09.2018 12:50|

Как же скучно я живу...

сначала планшет, потом наверное познакомился с подругой в интернете, она пригласила его к себе, он решает ехать с ветерком на лесовозе, нет аккума, открывает ящик на погрузчике, заводит лесовоз и ночью по полям едет в Вольск... это ж прям готовая миссия для ГТА... но в 5-30 его взяли...

Гость|26.09.2018 13:41|

Здоровый, сволочь...На "Урале" 2 аккумулятора стоят 190-х, каждый весит больше 40 кг., их только вдвоем таскают...

Имя: Гость
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