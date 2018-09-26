26.09.2018 | 18:02

За драку подростков в Спасске ответят взрослые, а именно руководство и учителя школы, в которой учатся и потерпевший и его обидчик. Прокуратурой области была проведена проверка, после которой стали известны подробности случившегося.

«О конфликте подростков знали педагоги и директор школы, в которой обучались подростки, а также начальник отдела образования администрации Спасского района. Вместо того чтобы сообщить о случившемся в полицию и в органы прокуратуры, педагоги и директор школы предприняли попытку уговорить мать несовершеннолетнего потерпевшего не сообщать о драке в правоохранительные органы.

Главе администрации района внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности всех должностных лиц, ненадлежаще исполнивших свои обязаннности, в отношении директора образовательной организации - о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде увольнения по соответствующему основанию», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако произошедшее в небольшом Спасске утаить не удалось. Избитый мальчик с черепно-мозговой травмой был доставлен в областную больницу имени Н. Ф. Филатова. Также один из знакомых подростка, наносившего удары, снял все происходящее на камеру мобильного телефона и выложил жестокий ролик в одну из социальных сетей. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

«Кроме того, органы прокуратуры проводят проверку по факту оскорбления потерпевшего, а также инициировали проведение доследственных проверок еще по трем статьям Уголовного кодекса, в числе которых угроза убийством, вымогательство и незаконное распространение в информационно- телекомуникационных сетях информации о личности несовершеннолетнего потерпевшего в связи с причинением ему вреда здоровью», - добавила Светлана Артамонова.

Участники драки, а также четверо их знакомых, присутствовавших на месте избиения, поставлены на профилактический учет в образовательных учреждениях.