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Криминал | Участники драки в Спасске поставлены на профилактический учет

26.09.2018|18:02
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За драку подростков в Спасске ответят взрослые, а именно руководство и учителя школы, в которой учатся и потерпевший и его обидчик. Прокуратурой области была проведена проверка, после которой стали известны подробности случившегося.

«О конфликте подростков знали педагоги и директор школы, в которой обучались подростки, а также начальник отдела образования администрации Спасского района. Вместо того чтобы сообщить о случившемся в полицию и в органы прокуратуры, педагоги и директор школы предприняли попытку уговорить мать несовершеннолетнего потерпевшего не сообщать о драке в правоохранительные органы.

Главе администрации района внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности всех должностных лиц, ненадлежаще исполнивших свои обязаннности, в отношении директора образовательной организации - о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде увольнения по соответствующему основанию», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако произошедшее в небольшом Спасске утаить не удалось. Избитый мальчик с черепно-мозговой травмой был доставлен в областную больницу имени Н. Ф. Филатова. Также один из знакомых подростка, наносившего удары, снял все происходящее на камеру мобильного телефона и выложил жестокий ролик в одну из социальных сетей. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

«Кроме того, органы прокуратуры проводят проверку по факту оскорбления потерпевшего, а также инициировали проведение доследственных проверок еще по трем статьям Уголовного кодекса, в числе которых угроза убийством, вымогательство и незаконное распространение в информационно- телекомуникационных сетях информации о личности несовершеннолетнего потерпевшего в связи с причинением ему вреда здоровью», - добавила Светлана Артамонова.

Участники драки, а также четверо их знакомых, присутствовавших на месте избиения, поставлены на профилактический учет в образовательных учреждениях.

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Гость|26.09.2018 18:59|

Черепно мозговая травма это серьёзно и нужно сажать в колонию.

Гость|26.09.2018 19:58|

А родители, как всегда, ни в чём не виноваты.

Гость|26.09.2018 21:05|

Опять виовата только школа! А родители !? Где родительская ответственность!? Или они(извините) только производители?!!

Гость|26.09.2018 21:24|

Родителей, которые воспитали такого морального удода привлечью

Гость|26.09.2018 21:43|

Надо не друг друга бить,а нужно друг друга целовать,обнимать и крепко любить......)))

Имя: Гость
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