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Криминал | Житель Пензы попытался разобрать железнодорожные пути на улице Аустрина

25.09.2018|12:07
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В понедельник, 24 сентября, в Пензе бойцы Росгвардии задержали мужчину, разбиравшего железнодорожное полотно на улице Аустрина.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на объект около 11 часов утра после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Сторож предприятия сообщил им, что во время обхода заметил неизвестного на старых путях.

«Осторожно подойдя к месту, указанному сторожем, стражи порядка застали мужчину. Используя гвоздодер, он извлекал железнодорожные гвозди (костыли) из конструкции», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемого - им оказался 48-летний житель Пензы - задержали. Он заявил, что хотел сдать извлеченные крепежные изделия в металлолом и купить на вырученные деньги алкоголь.

«Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции», - добавили в Росгвардии.

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Гость|25.09.2018 12:25|

Ему просто надоели пробки

Гость|25.09.2018 12:59|

Всё по классику ЗЛОУМЫШЛЕННИК

Дмитрий Н. Мотовилов|25.09.2018 13:03|

Гость писал(a):

Всё по классику ЗЛОУМЫШЛЕННИК
Да, какие были скоты при Чехове, такие и сейчас. Потому и заборы стоят как в средней азии. Революция заморозила человечность России на сто лет.

Гость|25.09.2018 13:08|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Да, какие были скоты при Чехове, такие и сейчас. Потому и заборы стоят как в средней азии. Революция заморозила человечность России на сто лет.
Где Чехов и где революция! Еще княгиню Ольгу для определения "замороженной" человечности приплетите.

Гость|25.09.2018 13:10|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Революция заморозила человечность России на сто лет.
Сейчас уже более ста лет прошло после революции 1917 года, человечность прям попёрла изо всех щелей.

Гость|25.09.2018 13:33|

Партизаны в городе!

Гость|25.09.2018 13:54|

Тупавилов гонит бред!

Гость|25.09.2018 13:56|

Постройте уборные в городе ,чтобы можно в тепле спокойно справить нужду.

Гость|25.09.2018 14:22|

Ой дурак! Статья 281 УК РФ Диверсия Ч.11. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Гость|25.09.2018 14:31|

Вилли Токарев давным-давно песню пел:...со дна я вытащил живого партизана. Не знал он, бедный, что закончилась война! Скоро поезда под откосы полетят.А вообще-то не смешно всё это.Хоть Чехов и гениальный рассказ написал

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