25.09.2018 | 12:07

В понедельник, 24 сентября, в Пензе бойцы Росгвардии задержали мужчину, разбиравшего железнодорожное полотно на улице Аустрина.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на объект около 11 часов утра после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Сторож предприятия сообщил им, что во время обхода заметил неизвестного на старых путях.

«Осторожно подойдя к месту, указанному сторожем, стражи порядка застали мужчину. Используя гвоздодер, он извлекал железнодорожные гвозди (костыли) из конструкции», - пояснили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемого - им оказался 48-летний житель Пензы - задержали. Он заявил, что хотел сдать извлеченные крепежные изделия в металлолом и купить на вырученные деньги алкоголь.

«Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции», - добавили в Росгвардии.