25.09.2018 | 15:36

Житель Заречного обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируются незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, насильственные действия сексуального характера и развратные действия. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Зареченец не имеет высшего образования, работает трактористом и является отцом двух детей. В соцсетях он под вымышленным именем искал девочек-подростков, заводил с ними разговоры на интимные темы, посылал фотографии своих половых органов.

В ответ мужчина получал от девочек (12-летней жительницы Белгорода и 13-летней екатеринбурженки) их фото и видео в обнаженном виде.

При опросе в правоохранительных органах девочки не скрывали, что снимались для видео в Интернете.

«Они в силу возраста до конца не соображали, что делают. У них каша в голове», - цитирует «Заречье сегодня» слова сотрудников прокуратуры.

В свою очередь, зареченец уверял, что не знал возраст своих респонденток, хотя девочки указывали его на страничках.

Психиатрическая экспертиза показала, что мужчина здоров. Дело находится в прокуратуре.

Ранее сообщалось о 37-летнем жителе Пензы, развратившем 75 детей в возрасте от 7 до 15 лет в различных регионах России. Мужчина переписывался с ними в соцсетях, выдавая себя за девочку или мальчика. Он приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.