Пензенское информационное агентство|18+|Среда|26 сен 2018|00:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+7oC
Завтра | Ливень |
  77.38  |  $  65.82

Криминал | Зареченец обвиняется в создании порнороликов с девочками-подростками

25.09.2018|15:36
Печать

Житель Заречного обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Ему инкриминируются незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, насильственные действия сексуального характера и развратные действия. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Зареченец не имеет высшего образования, работает трактористом и является отцом двух детей. В соцсетях он под вымышленным именем искал девочек-подростков, заводил с ними разговоры на интимные темы, посылал фотографии своих половых органов.

В ответ мужчина получал от девочек (12-летней жительницы Белгорода и 13-летней екатеринбурженки) их фото и видео в обнаженном виде.

При опросе в правоохранительных органах девочки не скрывали, что снимались для видео в Интернете.

«Они в силу возраста до конца не соображали, что делают. У них каша в голове», - цитирует «Заречье сегодня» слова сотрудников прокуратуры.

В свою очередь, зареченец уверял, что не знал возраст своих респонденток, хотя девочки указывали его на страничках.

Психиатрическая экспертиза показала, что мужчина здоров. Дело находится в прокуратуре.

Ранее сообщалось о 37-летнем жителе Пензы, развратившем 75 детей в возрасте от 7 до 15 лет в различных регионах России. Мужчина переписывался с ними в соцсетях, выдавая себя за девочку или мальчика. Он приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|25.09.2018 15:48|

Вот скотина! На нары его быстрей.

Гость|25.09.2018 15:52|

Гость писал(a):

Вот скотина! На нары его быстрей.
Скучно тебе на зоне одному?

Гость|25.09.2018 15:55|

Просто ужас.

Гость|25.09.2018 16:05|

Надо отрубить ему половые органы, чтобы не смог больше никому показывать.

Гость|25.09.2018 16:08|

Закрыть его в психушке.

Гость|25.09.2018 16:16|

Гость писал(a):

Вот скотина! На нары его быстрей.
чтобы ты его там приласкал??

Гость|25.09.2018 16:16|

Гость писал(a):

Вот скотина! На нары его быстрей.
вот и содержи его на свои кровные. А я бы утилизировал таких, только зря небо коптят.

Гость|25.09.2018 16:29|

Что бы был в стране порядок при второй судимости вводить высшую меру(отменить мораторий на смертную казнь)

Гость|25.09.2018 16:46|

penzainform.ru писал(a):

«Они в силу возраста до конца не соображали, что делают. У них каша в голове»
у работников зареченской прокуратуры каша вместо лексикона

Гость|25.09.2018 17:08|

Забрать трактор,двоих детей бабушке,будущих малолетних развратниц с кашей в голове работать в прокуратуру,а виновника репортажа работать в Арктику

Гость|25.09.2018 17:14|

Гость писал(a):

а виновника репортажа работать в Арктику
тюленем?

Гость|25.09.2018 17:33|

Молодец так держать премию ему

Гость|25.09.2018 19:09|

Педофилу???

Гость|25.09.2018 20:05|

Как он посмел ? Куда милицыя смотрит ?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!