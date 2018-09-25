25.09.2018 | 11:39

В Шемышейском районе сотрудникам автономной некоммерческой организации медико-паллиативной помощи «Тихая гавань» более двух месяцев не выдавали зарплату.

У НКО были возможности рассчитаться с работниками, но причитавшиеся им средства направлялись на другие цели. В общей сложности задолженность составила около 200 тысяч рублей.

«В отношении директора возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Похожий инцидент произошел в Кузнецком районе. Акционерное общество «Яснополянские строительные материалы» задолжало сотрудникам 144 000 рублей по зарплате - по тысяче каждому.

17 сотрудникам Лопатинского ПАТП после вмешательства представителей надзорного органа вернули долг по зарплате в размере 51 000 рублей.