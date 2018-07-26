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Криминал | В Пензе предъявлено обвинение организатору азартных игр

26.07.2018|14:29
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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту организации и проведения азартных игр группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что с июля 2016-го по июнь 2018 года 32-летний мужчина и пятеро его знакомых разместили в помещениях нескольких кафе, баров, магазинов, автомоек и СТО 41 игровой автомат, позволяющий получать денежное вознаграждение.

Все вырученные средства главный организатор забирал себе, отдавая часть подельникам за техническое обслуживание терминалов, перевозку и установку оборудования, инкассацию.

Во время обысков полицейские изъяли все автоматы. Организатору предъявили обвинение и поместили под домашний арест.

«В настоящее время устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|26.07.2018 14:38|

Этому барыге и его друзьям головёнки поразбивать

Гость|26.07.2018 14:45|

Ты сам разбивать будешь ?

Гость|26.07.2018 14:48|

Гость|26.07.2018 14:45|

Ты сам разбивать будешь

Да

Имя: Гость
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