26.07.2018 | 14:29

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту организации и проведения азартных игр группой лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что с июля 2016-го по июнь 2018 года 32-летний мужчина и пятеро его знакомых разместили в помещениях нескольких кафе, баров, магазинов, автомоек и СТО 41 игровой автомат, позволяющий получать денежное вознаграждение.

Все вырученные средства главный организатор забирал себе, отдавая часть подельникам за техническое обслуживание терминалов, перевозку и установку оборудования, инкассацию.

Во время обысков полицейские изъяли все автоматы. Организатору предъявили обвинение и поместили под домашний арест.

«В настоящее время устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.